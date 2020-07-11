Трое подростков погибли в аварии в Башкирии

Трое подростков погибли во время аварии на башкирской трассе Булгаково — Бузовьязы. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

«Сегодня, 11 июля, около 04:00 (02:00 по московскому времени) часов, в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кармаскалинском районе, на четвертом километре автодороги Булгаково — Бузовьязы», — сообщил в своем блоге начальник Госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов.

На место случившегося выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики, которые нашли машину ВАЗ-2109. В автомобиле были трое погибших молодых людей.

«К сожалению, в результате ДТП погибли трое детей, один 2002 и двое 2004 года рождения», — привело РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС по Башкирии.

Источник фото: gibdd102.ru

По предварительной информации башкирского управления ГИБДД, водитель не справился с управлением, поэтому автомобиль перевернулся. Как выяснилось, у молодого человека не было водительских прав. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.