Пожилой автомобилист сбил женщину-пешехода в Санкт-Петербурге

Пожилой водитель сбил женщину-пешехода на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Сотрудники ведомства уточнили, что ДТП произошло примерно в 09:42 у дома № 72 по набережной Обводного канала. Согласно информации Госавтоинспекции, 35-летняя женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент ее сбила машина LADA, за рулем которой сидел 61-летний мужчина, информирует сайт «Петербургский дневник».

Пострадавшая получила серьезные травмы. В настоящий момент ей оказывают помощь медицинские сотрудники. По факту происшествия проводят проверку.