Происшествия 05 мая 2023, 17:39 Трое мирных жителей Ясиноватой стали жертвами обстрела со стороны ВСУ Представительство ДНР в СЦКК: трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Ясиноватой РИА «Новости»

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Обстрел Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к гибели троих мирных жителей. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По улице Школьной, 32 погибли трое гражданских лиц», — уточнило представительство ДНР в СЦКК.

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Жертвами обстрела со стороны ВСУ стали две женщины 1953 и 1956 годов рождения. Третьим погибшим оказался мужчина 1958 года рождения.

Еще трое мирных жителей Ясиноватой получили ранения различной степени тяжести. При обстреле пострадал мужчина 1960 года рождения, находившийся на улице Некрасова. В 3-м Микрорайоне, 5 ранило женщину 1997 года рождения и мужчину 1983 года рождения.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что двое мирных жителей погибли при обстреле города со стороны ВСУ 29 апреля. Еще двое мужчин получили ранения.