Трое мигрантов пострадали в ходе конфликта с поножовщиной на востоке Москвы

Поножовщиной закончился конфликт между иностранными гражданами, который произошел на территории промзоны на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

«На территории промзоны по улице Бирюсинка, 1/1 между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников ножом ранил трех человек и скрылся. Пострадавшие госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе московского МВД уточнили, что ссора между мигрантами случилась на бытовой почве. Там рассказали, что трем участникам конфликта потребовалась помощь медиков. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Еще одна драка между мигрантами произошла в одном из хостелов Новой Москвы. В ней приняли участие больше 20 человек. Причины потасовки так и остаются неизвестными. Дерущихся задержали. На семерых нарушителей уже составили протоколы о хулиганстве, пятерых привлекли к административной ответственности. Теперь по решению суда им может грозить высылка из России.