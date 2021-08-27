В Москве после очередной драки мигрантов обещали выслать пять человек, еще 12 просто арестовали. Массовые потасовки в последнее время стали чаще попадать в сводки новостей. Из-за этого, по мнению миграционных юристов, страдают не только виновники и участники ссор, но и все остальные люди, которые приезжают в Россию из стран Средней Азии.

Драки столиц

В одном из хостелов Новой Москвы сообщили о драке мигрантов, в которой участвовали более 20 человек. Причины потасовки остались неизвестными, но участников задержали. Полиция сообщила, что как минимум на семерых составили протоколы за мелкое хулиганство, пятерых привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране. Их могут депортировать из страны, если так решит суд.

Это далеко не первая драка с участием приезжих за последние месяцы. Всего неделю назад тоже в Новой Москве правоохранители задержали 10 участников аналогичного конфликта с применением силы.

До этого массовая драка мигрантов была в Мытищах — около 40 человек вступили в схватку, пострадал 49-летний мужчина. На трех участников завели уголовные дела, остальных обещали депортировать и запретить въезд в Россию.

В тот же день массовая драка случилась в другом районе Подмосковья — Одинцовском городском округе. Там несколько десятков рабочих из южных регионов России и стран ближнего зарубежья выясняли отношения на самодельных битах и ножах.

Один из самых громких случаев был 12 июля у станции метро «Кузьминки» в Москве. По некоторым данным, все началось с ссоры двух мужчин, переросшей в потасовку, а затем к обоим подтянулись земляки с холодным оружием. Когда на место прибыли силовики, нескольким людям уже нужна была медицинская помощь.

Больше 100 выходцев из Средней Азии были задержаны, а позднее выдворены из страны. Причем днем полиции сообщали, что готовится стычка с участием от 200 до 400 человек, — звонивший объяснил, что узнал об этом из чата WhatsApp, откуда его позже удалили. Но когда правоохранители в первый раз выезжали на место, конфликт еще не начался.

В конце июля в Петербурге жестоко подрались жители Узбекистана, Таджикистана и Чечни — порядка 70 человек. Тогда иностранцев предупредили, что будут выдворять из России за подобные правонарушения.

Банальные причины

Эксперт по миграции Антонина Бальян уверена, что участившиеся потасовки среди мигрантов могут быть вызваны возросшей конкуренцией на рынке труда, которая породила подобные методы борьбы. Миграционный юрист Насим Абдуллаев добавил, что сыграть свою роль мог и период карантина, когда многие, включая иностранных рабочих, вынуждены были сидеть дома без работы.

«У всех начался некий психоз, и с пол-оборота люди начинают драться и такие методы применять. Драки, которые происходят в последнее время, связаны с личным негативом определенных граждан по отношению к другим гражданам», — убежден он.

Большинство конфликтов, из-за которых начинаются такие драки, происходит на бытовой почве. Насим Абдуллаев отметил, что конфликты и потасовки были и раньше, но, скорее всего, происходили в менее публичных местах и не в таком массовом виде.

Через мессенджеры информация очень быстро передается, что одни начинают драться с другими. Это рассылается со словами из серии „наших бьют“ — и люди начинают собираться. На таком простом призыве люди приходят, это, к сожалению, перерастает в драки Насим Абдуллаев.

По мнению Антонины Бальян, ссоры выходцев из Средней Азии могут быть тесно связаны с враждой между Таджикистаном и Узбекистаном, которая «приобрела экстремистские формы».

«Политика мультикультурализма повлекла за собой создание землячеств и диаспор, между которыми нет единства. Есть харизматичные лидеры, и между ними идет вражда. И раз ужесточилась борьба между ними на территории России, зачем нам их междоусобные войны на нашей территории?» — заключила Бальян.

Депортация без вопросов

Насим Абдуллаев добавил, что громкие и массовые драки отразились не только непосредственно на участниках, которых депортировали на родину и которым запретили въезжать в Россию, но и на простых иностранных рабочих, которые ни в какие конфликты ни с кем не вступали. Проверки в отношении трудовых мигрантов, по словам юриста, в последнее время участились и стали значительно более суровыми.

Проверяют абсолютно всех. Если раньше проверяли только регистрацию или патент, то сейчас доставляют в отдел, берут отпечатки пальцев, фотографируют, проверяют по базам и только потом отпускают Насим Абдуллаев.

Принцип, по которому наказывают мигрантов, Абдуллаев описывает как «все за одного»: если в драках участвовали несколько сотен человек, то отвечают за это миллионы. Сейчас, уверен юрист, для того чтобы попасть под длительную проверку «без каких-либо оснований, подтверждений и слов», достаточно просто быть обладателем азиатской внешности.

Выходом из сложившихся обстоятельств Насим Абдуллаев видит усиление профилактической работы правоохранителей. По его мнению, если бы МВД чаще, более подробно и открыто говорило о последствиях подобных правонарушений, трудовые мигранты с меньшей охотой принимали бы в драках участие.

«Потому что наказание достаточно суровое — для участников это уголовная статья, для остальных — неразрешение визы, запрет на въезд сроком от 30 лет. Для них это тоже некоего рода тюрьма», — заключил он.