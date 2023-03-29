Происшествия 29 марта 2023, 16:32 Трое дорожных рабочих пострадали в ДТП во Владимирской области МВД: во Владимирской области в ДТП со спецтранспортом пострадали дорожные рабочие РИА «Новости»

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Во Владимирской области произошло ДТП с дорожной специализированной техникой. Пострадали три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла в Кольчугинском районе около 13:20 по местному времени на 47-м километре автодороги Кольчугино — Колокша — Александров — Верхние Дворики.

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«Произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе спецтранспортом дорожных служб», — отметили в ведомстве.

Как сообщило РИА «Новости», трех человек госпитализировали. Предположительно, они являются дорожными рабочими. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности случившегося выясняются.

Еще одна авария с участием трех автомобилей произошла в Ростовской области. На трассе Самбек — Матвеев Курган водитель иномарки пошел на обгон в запрещенном месте. Он не успел перестроиться в свой ряд и врезался в Daewoo Matiz, в котором находилась семейная пара — 62-летняя женщина и 77-летний мужчина. От удара машины зацепили Chevrolet Lanos. В результате супруги в Daewoo Matiz погибли на месте.