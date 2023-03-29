Происшествия 29 марта 2023, 16:01 Супруги погибли в массовом ДТП на трассе в Ростовской области

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На трассе Самбек — Матвеев Курган в Ростовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель Daewoo Lanos нарушил правила и пошел на обгон в запрещенном месте. Он не успел вернуться в свой ряд и лоб в лоб столкнулся с Daewoo Matiz, в котором ехала 62-летняя женщина со своим 77-летним супругом. Также удар пришелся и на следовавший за малолитражным авто Chevrolet Lanos.

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В результате аварии супруги из Daewoo Matiz погибли на месте. Водителю и пассажирам Daewoo Lanos потребовалась госпитализация. В последней иномарке пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

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