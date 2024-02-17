Происшествия 17 февраля 2024, 11:46 Количество погибших в Ясиноватой увеличилось до четырех МЧС: число погибших при атаке ВСУ в Пантелеймоновке увеличилось до четырех РИА «Новости»

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Количество жертв в результате атаки украинских боевиков на Пантелеймоновку в ДНР увеличилось до четырех. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«Часть двухэтажного жилого дома обрушилась в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны ВСУ, в одной из квартир начался пожар. Во время разбора завалов сотрудники МЧС извлекли тела четырех погибших, среди них один ребенок. Еще шесть человек получили ранения», — отметили в ведомстве.

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Всего на место ЧП привлекли шесть единиц техники МЧС и 20 человек личного состава.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале подтвердил эту информацию.

«Во время разбора завалов спасли трех человек. Глубоко соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым!» — добавил он.

Село Пантелеймоновка в Ясиноватовском муниципальном округе попало под обстрел националистов утром в субботу, ВСУ выпустили по нему три снаряда калибра 155 миллиметров. Изначально мэр Дмитрий Шевченко сообщал о трех погибших.