Происшествия 23 апреля 2024, 09:38 Трое детей спрятались в шкафу и погибли при пожаре в Бурятии МЧС Бурятии: при пожаре в жилом доме в селе Тресково погибли 3 детей

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В Кабанском районе в Бурятии сгорел деревянный дом. Погибли трое детей возрастом от одного до четырех лет. Их родители во время пожара находились у соседей. МЧС России показало кадры с места возгорания.

Пожар произошел утром 23 апреля в селе Тресково. Здесь загорелся деревянный жилой дом. В тушении задействовали восемь человек и три единицы спецтехники. Сначала потушили открытый огонь на площади 39 квадратных метров, затем, после проливки конструкций, объявили о полной ликвидации возгорания.

пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС пресс-служба МЧС / Пресс-служба МЧС

«В задымленном помещении пожарные обнаружили в шкафу детей одного года, двух и четырех лет. Малыши пытались спрятаться от огня и дыма. <…> Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому», — сообщила пресс-служба.

Дети погибли. Возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура Бурятии инициировала проверку работы органов опеки и в сфере пожарной безопасности. «Известия» показали видео с места возгорания.

В Южном Бутове произошел пожар в сауне на территории таунхауса. Пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок.