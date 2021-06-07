Трое детей погибли в пожаре в Пермском крае

В поселке Юго-Камский Пермского края во время пожара погибли трое детей. Возгорание произошло в деревянной пристройке к кирпичному зданию.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горел деревянный двухэтажный тамбур (входная группа) к кирпичному дому на площади 80 квадратных метров, существовала угроза распространения на соседние дома», — сообщили в МЧС края.

До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, еще троих спасли пожарные. Во время тушения спасатели обнаружили тела троих детей.

Пожар ликвидирован, его тушили 59 человек и 19 единиц техники. на месте происшествия работает психолог Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее в России площадь лесных пожаров выросла в полтора раза за прошедшие сутки — с 18 тысяч гектаров до 27,8 тысячи. Самый сильный рост оказался в Иркутской области и в Якутии.