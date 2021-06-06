Площадь лесных пожаров в РФ выросла в полтора раза за сутки

В России площадь лесных пожаров выросла в полтора раза за прошедшие сутки — с 18 тысяч гектаров до 27,8 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной «Авиалесоохраны».

Самый сильный рост оказался в Иркутской области и в Якутии. По данным на субботу, в России был 81 лесной пожар на площади 18 040 гектар. В Красноярском крае из них — 10 971 гектар, в Якутии — 3 374 гектара, в Иркутской области — 1 092 гектара.

«На 00:00 по московскому времени на территории РФ действовало 72 лесных пожара на площади 27 845 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за это время произошло пять пожаров в Красноярском крае, девять пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области, 24 пожара — на землях лесного фонда в Якутии.

Огонь также захватил большие площади в Камчатском крае — горит 1 292 гектара, в Тюменской области — 1 085 гектаров. Небольшие очаги зафиксированы в Свердловской, Мурманской, Кировской и Архангельской областях, Республиках Коми и Бурятии, а также в Ханты-Мансийском АО.