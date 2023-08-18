Происшествия 18 августа 2023, 22:19 Дети отравились хлором в тюменском бассейне Прокуратура: 13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области Pxhere

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В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне, расположенном на базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, дети находились на базе отдыха в Тюменском районе вместе с законными представителями. После купания в бассейне 13 несовершеннолетних почувствовали недомогание.

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На место приехали медики, которые осмотрели пострадавших. Трех детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения увезли в больницу. Там им окажут необходимую медицинскую помощь.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне», — уточнили в ведомстве.

Во время проверки прокуратура установит обстоятельства отравления. Также специалисты дадут оценку действиям должностных лиц базы отдыха.​ ​ ​

Подобная ситуация произошла в Краснодарском крае. После посещения бассейна в санатории в Сочи 10 подростков почувствовали недомогание. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за отравления парами хлора.