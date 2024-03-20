20 марта 2024, 11:17
Трое детей и их мать сгорели заживо при пожаре в Свердловской области
Пожар в Свердловской области унес жизни 3 детей и женщины
Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в поселке Ис в Свердловской области. Погибли многодетная мать Алена Ценкер и трое ее детей, сообщил портал «Е1».
ЧП случилось в ночь на 19 марта в доме, разделенном на три квартиры. В результате пожара погибли женщина, родившаяся в 1983 году, ее дочь 2007 года рождения, а также два мальчика, рожденные в 2012 и 2013 годах.
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«В три часа ночи я услышала детские крики и дымом запахло. Дети кричали и плакали. Я открыла входную дверь, и на меня хлынул дым», — рассказала соседка погибшей семьи, которая тоже лишилась дома.
Предварительно, причиной пожара стала неисправность кабеля холодильника.
Сгоревшее здание находилось в центре поселка на три тысячи жителей, и пожарные сумели приехать оперативно. Однако деревянная постройка горела слишком быстро.
Один человек стал жертвой пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Еще четверо пострадали.
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Свердловская область
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