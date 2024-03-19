19 марта 2024, 16:10
Один человек погиб и четверо пострадали из-за пожара на траулере под Калининградом
Человек погиб из-за пожара на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом
Один человек стал жертвой пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Еще четверо пострадали, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
Двух раненых доставили в Центральную городскую клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще двух госпитализировали в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском.
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«Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал Лысков.
По его словам, судно буксируют в порт Балтийск. Пожар вспыхнул в результате «нештатной ситуации», сообщил RT.
Несколько дней назад в Находке загорелось научно-исследовательское судно, которое пребывало на ремонте. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение.
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