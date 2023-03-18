Эксклюзив 18 марта 2023, 17:49 Тридцать человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке на северо-западе Москвы Источник «360»: 30 человек эвакуировали из-за пожара на парковке в ТЦ в Москве РИА «Новости»

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Автомобиль загорелся на подземной парковке ТЦ «Глобус» на северо-западе Москвы. Из-за пожара эвакуировали 30 человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в СЗАО столицы, на улице Дубравной, в подземной парковке ТЦ „Глобус“», — уточнил источник.

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Он обратил внимание, что в паркинге загорелся один легковой автомобиль. Возгорание распространилось на площади пять квадратных метров. Из горящего помещения эвакуировали 30 человек.

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«Пожару присвоили первый ранг. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб проверили первый этаж здания», — заключил источник.

Информацию о пострадавших подтвердили в ГУ МЧС по Москве.

«Было загорание автомобиля, ликвидировали в 14:35, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Утром в субботу припаркованные автомобили загорелись на юго-западе Москвы. Пожар вспыхнул на юго-западе столицы, на улице Брусилова. Сначала огонь охватил две машины, а затем перекинулся на третью.