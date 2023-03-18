18 марта 2023, 07:30
Припаркованные автомобили загорелись на юго-западе Москвы
Три автомобиля пострадали от огня на юго-востоке Москвы утром в субботу
Несколько легковых автомобилей вспыхнули утром 18 марта в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на юго-западе столицы, в районе дома 21 по улице Брусилова.
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По предварительной информации, изначально загорелись две машины, после чего возгорание перебросилось на третью. В итоге огонь повредил Kia, «ВАЗ» и «Ока».
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Площадь распространения пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет.
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