Эксклюзив 18 марта 2023, 07:30 Припаркованные автомобили загорелись на юго-западе Москвы Три автомобиля пострадали от огня на юго-востоке Москвы утром в субботу РИА «Новости»

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Несколько легковых автомобилей вспыхнули утром 18 марта в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на юго-западе столицы, в районе дома 21 по улице Брусилова.

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По предварительной информации, изначально загорелись две машины, после чего возгорание перебросилось на третью. В итоге огонь повредил Kia, «ВАЗ» и «Ока».

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Площадь распространения пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет.