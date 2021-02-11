Три вагона сошли с рельсов в Омской области

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Колония в Омской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Но был задержан поезд Москва — Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«10 февраля, в 23:20 по московскому времени на втором пути станции Колония Омского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход трех вагонов в составе грузового поезда», — говорится в сообщении.

Сход вагонов произошел на втором пути станции из-за нарушения габарита соседнего пути. В результате на 3,5 часа был задержан поезд № 2 Москва — Владивосток. Информации о пострадавших нет. По данным «Интерфакса», также на час был задержан поезд № 127 Красноярск — Адлер.

В пресс-службе отметили, что на месте схода работали железнодорожники и восстановительная техника, в том числе два восстановительных поезда. Сейчас поезда следуют по своим маршрутам, железнодорожники принимают меры, чтобы ввести движение в график.

Представители Западно-Сибирской железной дороги принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Они напомнили, что звонок по номеру Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 из любой точки России бесплатный.

Несколько дней назад из-за схода вагонов товарняка в Забайкалье на станции Могоча застрял пассажирский поезд сообщением Владивосток — Москва. Людей обеспечили горячим питанием. Также с ними работали психологи.