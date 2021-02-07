Пассажирский поезд Владивосток — Москва застрял в Забайкалье из-за схода вагонов товарняка
«В 09:56 (03:56 по московскому времени) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд №061Э Владивосток — Москва. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В ведомстве добавили, что при необходимости помогут пассажирам еще трех поездов.
Сейчас на месте ЧП работают аварийно-восстановительные поезда со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС России по региону и пожарно-спасательной части №24. В спасательном ведомстве организовали оперативный штаб.
Минувшей ночью на станции Нанагры с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда. Из-за аварии движение на станции остановили.