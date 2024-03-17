17 марта 2024, 00:38
Три украинских дрона сбили в Калужской области
Российские военные уничтожили в Калужской области три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
«Жертв и разрушений нет», — отметил он.
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Глава Калужской области добавил, что беспилотники противника пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе. Сейчас на месте работает оперативная группа.
Вечером 16 марта украинские боевики атаковали в Белгородской области движущуюся по дороге фуру. Для этого они применили дрона-камикадзе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрыва водитель большегруза не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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