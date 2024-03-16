Происшествия 16 марта 2024, 23:24 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал фуру в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали движущуюся по дороге фуру с помощью дрона-камикадзе. Об этом Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — уточнил он.

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Глава региона отметил, что в результате взрыва водитель не пострадал. Повреждения зафиксировали на большегрузе, который принадлежит зерновой компании.

Днем 16 марта российские военнослужащие уничтожили на подлете к Белгороду 15 реактивных снарядов Vampire. Обломки ракет упали на территории предприятия, один рабочий получил травму.

Еще восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire перехватили утром в Белгородской области. Погибли два мирных жителя.