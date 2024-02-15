Происшествия 15 февраля 2024, 08:50 Беспилотник ВСУ пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области Shot: БПЛА пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области РИА «Новости»

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ВСУ попытались совершить атаку беспилотником на Губкинскую нефтебазу в Белгородской области, сообщил Shot. По информации Telegram-канала, БПЛА самолетного типа сбили.

Беспилотник проник на территорию России накануне около 23:30, уточнил собеседник Shot. По предварительной информации канала, дрон сбили, а его обломки упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое.

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В результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали, добавил источник Shot.

Минобороны данные о сбитом БПЛА пока не комментировало. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также не публиковал в своем Telegram-канале информации о пресечении атаки противника на нефтебазу.