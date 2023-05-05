Эксклюзив 05 мая 2023, 13:24 Три пассажира получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой в Кемерове «360»: три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой в Кемерове Телеканал «360»

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Жесткое столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белово — Кемерово, и Honda Stepwgn произошло 5 мая на улице Тухачевского в Кемерове. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

В автобусе находились 35 пассажиров, трое из них получили различные травмы и обратились за помощью к медикам. Областная прокуратура начала проверку.

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«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Хонда Стэпвэгон“, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом. В результате происшествия автобус совершил наезд на опору уличного освещения», — сообщили в ведомстве.

Телеканал «360»

Еще двое человек пострадали при столкновении пяти машин в деревне Редькино Московской области.