Эксклюзив 05 мая 2023, 12:43 Два человека пострадали при столкновении пяти машин в Раменском округе Источник: в Раменском округе столкнулись пять машин, два человека пострадали

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В деревне Редькино Рамеснского городского округа Московской области произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Видео с места аварии появилось в распоряжении «360».

Участниками аварии стали фура Scania, Газель Next, Renault, Faw и Hyundai. На кадрах видно, что сильные повреждения получил автомобиль Renault, у него буквально оказались смяты передняя и задняя части, произошел разлив масла. Вероятнее всего, машина восстановлению не подлежит. На месте работали спасатели и пожарные. На данный момент известно о двух пострадавших, какие у них травмы — не сообщается.

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