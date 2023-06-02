Происшествия 02 июня 2023, 22:49 Украинские боевики выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Калининскому району Горловки 10 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские военные второй раз за день обстреляли Горловку. Как сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК, боевики запустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

Под огнем оказался Калининский район города, атаковать ВСУ начала в 21:17 по московскому времени.

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Перед этим, около 17:00, украинские силовики обстреляли также Калининский и Никитовский районы. В сторону городу выпустили 20 ракет.

Другие населенные пункты ДНР также оказались сегодня под вражеским огнем. ВСУ вели обстрел Макеевки, Александровки, Гольмовского, Ясиноватой и самого Донецка. С полуночи административный центр республики обстреляли уже 27 раз.

В Запорожской области тоже не спокойно. Взрывы гремят в Михайловке, Бердянске и Розовке. В Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя. Он погиб на месте.