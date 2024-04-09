Происшествия 09 апреля 2024, 19:45 Три дрона-камикадзе атаковали Шебекинский городской округ Гладков: два человека пострадали после атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе РИА «Новости»

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Три украинских беспилотника атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, ранения получили два местных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, два беспилотника ударили по ехавшему по дороге микроавтобусу и автобусу на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате взрывов в первом транспортном средстве пострадал водитель, а во втором — женщина. Они самостоятельно обратились в больницу.

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«У водителя микроавтобуса множественные поверхностные осколочные ранения поясничной области, правого плеча и грудной клетки. У женщины — поверхностная рана нижней конечности. У транспортных средств выбиты окна, повреждены крыши и кузова», — написал Гладков.

Третий беспилотник-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва повреждения получил грузовой автомобиль, из местных никто не пострадал.

Ранее во вторник дрон ВСУ повредил объект связи в белгородском селе Графовка.