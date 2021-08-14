Три члена экипажа разбившегося Бе-2000 были жителями Кубани

Три члена экипажа, разбившегося в Турции при тушении лесных пожаров самолета Бе-2000, были жителями Кубани. Об этом сообщил в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он выразил свои соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что Кубань скорбит вместе с ними.

«В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами», — написал Кондратьев.

О трагедии, случившейся при заходе Бе-2000 на посадку, сообщило Минобороны России. Погибли пятеро россиян и три представителя Турции. Они показывали летчикам местоположение пожаров в районе города Адана.