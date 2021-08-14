Большие новости 14 августа. Крушение самолета Бе-200, Гаити неслабо тряхнуло, Зарайск празднует юбилей

Не по-субботнему насыщенное выдалось 14 августа. В Турции потерпел крушение самолет Бе-200, принадлежащий Минобороны России. Неспокойно было и на Гаити — там сильное землетрясение убило не менее 29 человек. Радует, пожалуй, только Зарайск: туристическая жемчужина Подмосковья празднует 875-летний юбилей. «360» собрал главные итоги дня.

Исполнили долг до конца

В Турции разбился самолет Бе-200, принадлежащий Минобороны России. Летательный аппарат помогал тушить лесные пожары. На борту находились пять россиян и трое граждан Турции — последние показывали военным из нашей страны главные очаги возгораний. Выживших нет, самолет выгорел дотла.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших — не только из России, но и из Турции. Отечественных бойцов приставят к госнаградам посмертно.

Пока нет понимания о том, что именно стало причиной крушения самолета. Военный эксперт, с которым «360» обсудил случившееся, рассказал, что к конструкции летательного аппарата претензий нет — его использовали без нареканий много раз. Он призвал дождаться расшифровки черных ящиков, чтобы не делать предварительных выводов.

Гаити в потрясении

Неспокойно сегодня было и на Гаити. Там произошло землетрясение магнитудой семь. Все произошло у берегов Карибского моря — у местных метеорологов сразу же возникли подозрения, что вслед за землетрясением возникнет цунами. К счастью, этого не произошло.

Но все же не обошлось без жертв. На данный момент известно о 29 погибших.

Сколько можно пожаров и наводнений?

Президент России Владимир Путин устроил разнос чиновникам и службам, которые допускают халатность в условиях наводнений и пожаров в разных частях страны. По его словам, масштаб природных бедствий в России беспрецедентный. Он потребовал в случае необходимости не медлить и сразу же эвакуировать жителей из таких зон — в первую очередь женщин и детей. Кроме того, Путин поручил утвердить план по восстановлению жилья и социальных объектов, пострадавших в результате стихийных бедствий.

Речь идет о юге России, где бушуют мощные наводнения. И дождь, кажется, не собирается прекращаться. Совсем другая, но не менее пугающая ситуация в Якутии — там до сих пор зверствуют лесные пожары.

Трансгендеры на льду

Не успели мы забыть штангистку-трансгендера Лорел Хаббард, которая с треском провалилась на Олимпиаде в Токио и тут же завершила карьеру, как для трансперсон открыли лед. Нет ничего в том, чтобы люди, совершившие переход, так же, как и бинарные персоны, катались на коньках, но их участие в соревнованиях напряжет многих.

Будто предчувствуя народные волнения в соцсетях, Международный союз конькобежцев заявил, что перед состязаниями спортсменов будут проверять на уровень гормонов — но только новоявленных женщин. Для перехода в мужскую категорию нужно просто подать заявление. Перейти в женскую немного сложнее. Для этого нужно доказать, что уровень тестостерона не превышает допустимый уровень перед соревнованиями и после.

Зарайск отметил юбилей: 875 лет — не шутка

Туристическая жемчужина Подмосковья — маленький уютный Зарайск — отметил сегодня юбилей. Городу исполнилось 875 лет. Праздник прошел с размахом: в центре расположилась масштабная ярмарка и яркая сцена, на которой выступили прославленные отечественные звезды. Поздравить Зарайск приехали Вера Брежнева, группы «Демо» и «Инфинити», DJ Грув, экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов.

Гости праздника могли поучаствовать в спортивных состязаниях, научиться новому на разных мастер-классах. А еще в Зарайске прошел фестиваль воздухоплавания — насладиться видом города с высоты можно было, совершив пятиминутный полет на воздушном шаре.

Дым в Зеленского

На Украине сегодня было дымно — причем в прямом смысле. Местные националисты забросали дымовыми шашками офис президента Владимира Зеленского. Защищать главу государства бросились силовики, они применили слезоточивый газ. Завязалась драка. В итоге семеро правоохранителей пострадали, а националисты двинулись дальше — в сторону бывшего дома Зеленского.

По данным местных СМИ, националисты вышли воевать с властью за семерых товарищей из Харькова. Их заподозрили в создании преступной группировки для рэкета. Националисты использовали лозунг «Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов».