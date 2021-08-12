«Кому-то делали массаж сердца»: очевидцы рассказали о взрыве автобуса в Воронеже

В Воронеже вечером 12 августа прямо на дороге взорвался автобус с пассажирами. Очевидцы рассказали «360», как выглядело место взрыва в первые минуты.

Очевидец Дмитрий в этот момент проезжал мимо и остановился на том светофоре, где произошел взрыв. Сначала люди услышали резкий хлопок, потом увидели серый столб дыма. По словам Дмитрия, было непохоже, что что-то горит — иначе цвет дыма был бы черным.

В этот момент к автобусу побежали люди со стороны галереи. Они не обращали внимания на то, что транспорт двигался: просто выбегали на дорогу. По словам Дмитрия, около места взрыва остановилось всего около шести машин, остальные проезжали мимо. Очевидец отдельно отметил, что криков он не слышал. Лишь видел, как оказывают первую помощь пострадавшим.

«Когда проезжали, видели, как кому-то пытались оказывать массаж сердца. Судя по всему, пострадавших очень много. Взорвался он прямо у остановки, осколки разлетелись метра на четыре. Человека три-четыре лежащих я точно видел», — сказал Дмитрий.

Очевидец отметил, что пожарные приехали к месту взрыва очень быстро. Буквально через несколько минут там уже были машины МЧС. В СК по Воронежской области добавили, что к автобусу оперативно прибыли сотрудники отдела криминалистики, они разбираются в причинах аварии.

По последним данным, при взрыве пострадали 14 человек. Очевидцы рассказали, что одной женщине взрывной волной оторвало ноги.