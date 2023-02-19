Эксклюзив 19 февраля 2023, 16:26 Три человека пострадали в аварии с маршруткой на востоке Москвы Источник «360»: в ДТП с маршрутным такси на востоке Москвы пострадали три человека РИА «Новости»

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В аварии с маршрутным такси на шоссе Энтузиастов в Москве пострадали три человека. Об этом сообщил источник «360».

«Две машины столкнулись в районе дома № 88 на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы», — уточнил он.

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Участником ДТП, по данным источника, стало маршрутное такси № 444, которое курсирует между Старой Купавной и станцией метро «Партизанская». Маршрутка везла пассажиров в сторону области.

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«В результате аварии травмы получили три человека. Деблокация не потребовалась. На место происшествия прибыли три кареты скорой для оказания помощи пострадавшим», — заключил собеседник «360», не уточнив характер травм пострадавших.

Утром в воскресенье участниками массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье стали 20 автомобилей.