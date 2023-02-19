Происшествия 19 февраля 2023, 13:23 Участниками массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье стали 20 автомобилей

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В крупной аварии на Киевском шоссе пострадали более 20 автомобилей. В районе аварии возник затор на несколько километров, сообщило РИАМО.

ДТП произошло между Наро-Фоминском и поселком Селятино, близ поселения Новофедоровское. Там столкнулись около 20 автомобилей. Часть из них въехала друг в друга, несколько перевернутых машин оказались в кювете.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Данные о пострадавших пока не поступали. Автомобилисты также пытаются оказывать помощь друг другу: они переворачивают опрокинувшиеся машины.

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Причиной аварии, по предварительным данным, мог стать сильный снегопад. Пока сервис «Яндекс.Пробки» оценил затруднения на дорогах в три балла. Ситуация может усугубиться к вечеру воскресенья.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия будут сложными. В понедельник, 20 февраля, ожидаются сильный осадки. Снежный покров местами может вырасти до 40 сантиметров.