Эксклюзив 17 мая 2023, 10:00 Три человека пострадали при ДТП в Раменском районе «360»: легковушки столкнулись в деревне Никулино в Подмосковье, три человека пострадали Телеканал «360»

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Жесткое ДТП произошло 17 мая в деревне Никулино Раменского района Московской области — столкнулись две легковушки. Одна из машин вылетела в кювет. Фото с места происшествия оказались в распоряжении «360».

В аварии пострадали трое, в том числе ребенок. Все они находились в машине Lada. Людей доставили в больницы, за здоровьем пациентов следят медики.

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На опубликованных кадрах видно, что у отечественной легковушки сильно повреждены бампер и капот. Второй участницей ДТП стала иномарка Ford. Причины происшествия пока неизвестны, все детали произошедшего выясняются.

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За неделю с 8 по 14 мая горячая линия помощи при ДТП приняла почти две тысячи звонков в Подмосковье. Почти 380 обратившихся оформили «Европротоколы».