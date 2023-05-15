Подмосковье 15 мая 2023, 10:16 Горячая линия помощи при ДТП приняла почти 2 тысячи звонков в Подмосковье за неделю

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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье поступило 1,8 тысячи звонков. При этом 374 обратившихся оформили «Европротоколы» благодаря консультации операторов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную помощь при авариях в Подмосковье. Она помогает автовладельцам решать вопросы как дистанционно, так и в офисах — их в области всего 14: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру «112» или по телефону: 8 (495) 734-78-81. Операторы скоординируют их действия и помогут решить проблему на месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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