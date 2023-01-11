Эксклюзив 11 января 2023, 22:37 Три человека пострадали после столкновения автобуса и иномарки в Подольске МЧС: в Подольске три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой freepik

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Три человека пострадали в аварии с участием автобуса и иномарками в Подольске. По предварительным данным МЧС, ДТП спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу.

ДТП произошло в деревне Новоколедино. На улице Сосновая около дома № 14 столкнулись пассажирский автобус марки Iveco и легковушка.

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«По предварительной информации, автобус марки Iveco выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Nissan», — сообщил собеседник.

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В результате аварии пострадали три человека. Их отправили в больницу для оказания необходимой помощи. Детали ДТП выясняются.

Еще одна авария произошла в Краснодарском крае. Под Армавиром пассажирский автобус ПАЗ врезался в грузовик КамАЗ. Скончался один человек. Еще шестеро получили разные травмы.