Происшествия 11 января 2023, 21:38 Автобус и КамАЗ столкнулись на Кубани «Кубань 24»: один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении автобуса и КамАЗ РИА «Новости»

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В результате дорожно-транспортного происшествия под Армавиром в Краснодарском крае погиб один человек, шестеро получили ранения. Об этом сообщило издание «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по региону. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ.

Авария произошла вечером 11 января на 157 километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, водитель КамАЗ проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутный автобус, который поворачивал налево на зеленый сигнал.

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«В 17:50 по московскому времени на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали», — говорится в сообщении ГИБДД.

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В ДТП погиб пассажир автобуса, его личность пока не установлена. Водителей и пятерых пассажиров доставили в медучреждение для обследования. По данным издания, после аварии трассу не перекрывали, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.