Происшествия 16 декабря 2022, 20:07 Три человека пострадали после обстрела Донецка Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили 15 ракет из «Градов» по Петровскому району Донецка РИА «Новости»

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Украинские военные продолжают массированные обстрелы Донецка. Вечером 16 декабря ВСУ выпустили по Петровскому району города 15 ракет из БМ-21 «Град». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Алексей Кулемзин. Эту информацию подтверждают данные представительства ДНР в СЦКК.

Ранее под атаки попали Куйбышевский и Ворошиловский районы. Украинские военные выпустили по ним 15 ракет.

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По последней информации, в результате обстрелов пострадала семья из трех человек, в том числе подросток. В момент прилета они проезжали в легковом автомобиле по улице Калинина.

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«Все пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в различные больницы Донецка», — написал Кулемзин.

Также частично разрушены шесть частных домов — повреждены кровли, фасады, внутренние стены, газовые трубы, выбиты окна.