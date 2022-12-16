Происшествия 16 декабря 2022, 17:40 ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из «Града» Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по городу Telegram

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные выпустили 15 ракет из системы «Град».

«В 17:09 из населенного пункта Тоненькое по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам выпущено 15 ракет из БМ-21 „Град“», — сообщил Кулемзин.

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Очевидцы обстрела сообщили, что в домах на проспекте Мира выбиты стекла. Мэр Донецка отметил, что ВСУ продолжают атаку и призвал людей оставаться в укрытиях.

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Градоначальник добавил, что по жилым кварталам Петровского района выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град». Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Днем 15 декабря украинские военные выпустили по городу 40 ракет из «Града». Алексей Кулемзин назвал эту атаку самой массированной с 2014 года. В результате погиб как минимум один человек, еще девять горожан получили травмы — медики оказывают им помощь.