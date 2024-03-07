Происшествия 07 марта 2024, 09:15 Три человека погибли в массовом ДТП под Саратовом ГИБДД по Саратовской области: в аварии у села Тарумовка погибли три человека Пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области

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В Саратовской области на трассе произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, ночью в Петровском районе неподалеку от села Тарумовка столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и две машины Toyota.

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Находившиеся в салоне отечественной легковушки водитель и два пассажира получили смертельные травмы. Все трое скончались на месте. Пятерых человек, которые в момент аварии были в иномарках, увезли в больницу. Медики осмотрели пострадавших и отпустили домой.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства массового ДТП.

Накануне в Челябинске иномарка врезалась в автомобиль ВАЗ. От удара отечественная машина влетела в автобусную остановку с пешеходами.