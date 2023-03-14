Происшествия 14 марта 2023, 07:44 Три человека погибли в ЛНР в результате обстрелов ВСУ СЦКК ЛНР сообщил о гибели трех мирных жителей в Перевальске после обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике, погибли три мирных жителя. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Националисты выпустили одну ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Среди погибших был 17-летний подросток, также ранения получили 15 человек, в том числе четыре ребенка.

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Кроме того, повреждения получили пять легковых автомобилей, продуктовый магазин, две автозаправочные станции и здание Алчевской автостанции.

Ранее бывший офицер войск ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные заминировали сельскохозяйственные поля в подконтрольных районах республики, чем обрекли на голод местное население.