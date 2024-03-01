Мир 01 марта 2024, 11:59 Подпольщики в Херсоне ликвидировали прикомандированных сотрудников СБУ Сальдо: подпольщики ликвидировали в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ РИА «Новости»

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Представители подпольных организаций в городе Херсоне уничтожили прикомандированных сотрудников СБУ из Киева. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас в Херсоне продолжаются террор мирных жителей и насильственная мобилизация в ряды ВСУ.

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«Но в подполье наши люди определили адреса проживания сотрудников ТЦК и уничтожили сотрудников СБУ, которых прикомандировали из Киева. И пусть все поймут правильно, в Херсоне происходит ужасающий эксперимент над физическим и психическим здоровьем людей. Каждая успешная диверсия сберегает жизни херсонцев», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что представители пророссийского подполья в Херсоне помогли артиллерии уничтожить пункт дислокации прибывших из Киева сотрудников Службы безопасности Украины.