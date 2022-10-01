Три человека погибли в ДТП в Рязанской области | 360°

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Три человека погибли в ДТП в Рязанской области

ГИБДД по Рязанской области: на трассе в Клепиковском районе погибли три человека

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Два легковых автомобиля и КамАЗ столкнулись на трассе в Клепиковском районе Рязанской области. По предварительным данным, погибли три человека, четверо получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла днем 1 октября на 434-м километре автодороги Р132. Эвакуатор на базе грузовика Hyundai столкнулся с КамАЗом. Эвакуатор вынесло на встречную полосу, где он врезался в Renault Fluence и Mitsubishi Lancer.

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«В результате ДТП водитель и два пассажира Renault погибли, один пассажир Renault, водитель и пассажир Mitsubishi, а также водитель эвакуатора получили травмы», — уточнили в ГИБДД.

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По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Также три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве. По данным источника, обе машины после столкновения оказались в кювете. Помощь пострадавшим оказывают совместно с Московским авиационным центром (МАЦ).

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