Три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

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Viber Три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве Источник «360»: три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве

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Три человека пострадали в результате столкновения двух лекговых машин в Рязановском поселении в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Он уточнил, что авария произошла в СНТ Раздолье.

По данным источника, обе машины после столкновения оказались в кювете. Помощь пострадавшим оказывают совместно с Московским авиационным центром (МАЦ), добавил он.

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На место происшествия уже прибыла машина скорой помощи, у одного из пострадавших диагностировали открытый перелом ноги. Все обстоятельства ЧП уточняются.

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