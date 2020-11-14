14 ноября 2020, 20:14
Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли после столкновения двух легковушек в Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
ДТП случилось недалеко от поселка Кременки Дивеевского района 14 ноября, около 17:00. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Kia Sportage.
Погибли водитель и пассажир отечественной машины, а также один человек из иномарки.
На месте ДТП работают участники следственно-оперативной группы и сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства происшествия, отметила газета «Известия».
Ранее автомобиль сбил в Екатеринбурге мужчину с двухлетним ребенком на руках. Девочка упала и получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.