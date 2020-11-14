Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ДТП случилось недалеко от поселка Кременки Дивеевского района 14 ноября, около 17:00. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Kia Sportage.

Погибли водитель и пассажир отечественной машины, а также один человек из иномарки.

На месте ДТП работают участники следственно-оперативной группы и сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства происшествия, отметила газета «Известия».

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