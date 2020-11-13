13 ноября 2020, 11:30
Мужчину с двухлетней девочкой на руках сбила машина в Екатеринбурге
Мужчину с двухлетним ребенком на руках сбил автомобиль в Екатеринбурге. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на сотрудников отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Согласно информации инспекторов, авария произошла на улице Шварца ТЦ «Дирижабль». Водитель на Mazda Familia на территории парковки у торгового центра наехал на мужчину, который нес на руках маленькую девочку.
«Отец ребенка сотрудникам полиции пояснил, что они вместе с семьей шли к парковке для того чтобы сесть в свой автомобиль и поехать домой, ребенка он держал на руках. Неожиданно с прилегающей территории выехал автомобиль и совершил наезд на них», — уточнили сотрудники ГИБДД.
От удара мужчина поскользнулся и уронил ребенка на капот автомашины. В результате девочка пострадала. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.