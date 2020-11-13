Мужчину с двухлетней девочкой на руках сбила машина в Екатеринбурге

Согласно информации инспекторов, авария произошла на улице Шварца ТЦ «Дирижабль». Водитель на Mazda Familia на территории парковки у торгового центра наехал на мужчину, который нес на руках маленькую девочку.

«Отец ребенка сотрудникам полиции пояснил, что они вместе с семьей шли к парковке для того чтобы сесть в свой автомобиль и поехать домой, ребенка он держал на руках. Неожиданно с прилегающей территории выехал автомобиль и совершил наезд на них», — уточнили сотрудники ГИБДД.

От удара мужчина поскользнулся и уронил ребенка на капот автомашины. В результате девочка пострадала. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.