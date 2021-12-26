Три человека погибли в ДТП в Курской области

ДТП произошло на трассе в Курской области. Жертвами происшествия стали три человека, еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление Министерства внутренних дел (УМВД) по региону.

По данным полиции, водитель Hyundai Tucson примерно в 18:10 двигался по автодороге «Курск — Воронеж — Борисоглебск». Он ехал со стороны Курска в сторону Воронежа. По предварительным данным, в пути следования Hyundai столкнулся со встречной Toyota Avensis. После этого Hyundai врезался в Газель.

Водитель Toyota Avensis результате столкновения погиб на месте. В больницу были доставлены пассажиры автомобиля — женщина и двое несовершеннолетних 2011 года рождения. Позднее один из детей и женщина скончались.

Водитель Hyundai Tucson и две женщины — пассажиры — попали в больницу с травмами.

Около 30 машин попали в ДТП в Мордовии. Происшествие произошло на фоне серьезной метели, обрушившейся на регион. Все произошло на трассе Саранск — Чамзинка. Проезжающий мимо водитель снял на телефон, как несколько десятков машин были собраны в кучу. В происшествие угодила даже спецтехника МЧС.