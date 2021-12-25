Массовое ДТП произошло в Мордовии, около 30 машин пострадали. Видео

Около 30 машин попали в ДТП в Мордовии. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Привет, сейчас, Саранск».

Происшествие произошло на фоне серьезной метели, обрушившейся на 13-й регион.

На трассе Саранск — Чамзинка проезжающий мимо водитель снял на телефон, как несколько десятков машин были собраны в кучу. В происшествие угодила даже спецтехника МЧС.

«Дома надо сидеть в такую погоду или аккуратнее вести, а про „чистить“ — это не в этой ситуации, там боковой ветер», — дал совет в комментариях к публикации местный житель Рушан Альбиков.

«Каши на трассе нет. А вот метет ужасно, не видно вообще ничего», — добавил Михаил Юдин.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД временно перекрыли выезд из Саранска в Чамзинку.

Ранее массовая авария произошла на трассе М4 из-за гололеда. В ней пострадали несколько легковых автомобилей, фуры и автобус.