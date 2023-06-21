Происшествия 21 июня 2023, 22:03 Двое детей погибли в ДТП с автобусов в Дагестане Глава Дагестана Меликов сообщил, что среди восьми погибших в ДТП с автобусом двое детей РИА «Новости»

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В числе жертв ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане оказались двое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей», — написал Меликов.

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Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что число погибших выросло до девяти, еще 20 пострадавших доставили в больницу.

Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также добавил, что сейчас нужно сделать все необходимое для спасения пострадавших.

«Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле», — написал глава республики.

Также Меликов дал поручение обеспечить материальные выплаты пострадавшим и семьям погибших.

Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом и легковым авто Toyota Camry на федеральной автодороге «Кавказ» в Кизлярском районе Дагестана. В автобусе в момент столкновения было 25 человек.

Прокуратура Дагестана начала проверку. Следователи оценят соблюдение законов о правилах безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.