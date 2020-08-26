Три человека погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии. Фото
Авария произошла в ночь на 26 августа в Черноземельском районе республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Калмыкии.
Известно, что транспортные средства врезались друг в друга на автодороге «Яшкуль — Комсомольский — Артезиан». По данным РИА «Новости», в автобусе находились 45 человек.
«В результате происшествия погибли три человека человека, пятеро госпитализированы в ЦРБ поселка Комсомольский», — уточнили в ведомстве.
Что стало причиной ДТП, не уточняется. На месте происшествия от МЧС работает оперативная группа Черноземельского гарнизона пожарной охраны.
Ехавших в автобусе пассажиров доставят в Москву резервным транспортным средством. Оно уже выехало из Махачкалы.
На прошлой неделе в столице из-за крупной аварии пришлось перекрыть три полосы внутренней стороны МКАД, где столкнулись две фуры и мусоровоз «КамАЗ». Одного человека зажало в салоне машины.