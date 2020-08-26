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    26 августа 2020, 05:55

    Три человека погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии. Фото

    Александра Ломейко

    В Калмыкии пассажирский автобус, ехавший в Москву из Махачкалы, столкнулся с «КамАЗом». Погибли три человека, еще пятеро попали в больницу.

    Авария произошла в ночь на 26 августа в Черноземельском районе республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Калмыкии.

    Известно, что транспортные средства врезались друг в друга на автодороге «Яшкуль — Комсомольский — Артезиан». По данным РИА «Новости», в автобусе находились 45 человек.

    Три человека погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии. Фото | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Калмыкии

    «В результате происшествия погибли три человека человека, пятеро госпитализированы в ЦРБ поселка Комсомольский», — уточнили в ведомстве.

    Что стало причиной ДТП, не уточняется. На месте происшествия от МЧС работает оперативная группа Черноземельского гарнизона пожарной охраны.

    Ехавших в автобусе пассажиров доставят в Москву резервным транспортным средством. Оно уже выехало из Махачкалы.

    На прошлой неделе в столице из-за крупной аварии пришлось перекрыть три полосы внутренней стороны МКАД, где столкнулись две фуры и мусоровоз «КамАЗ». Одного человека зажало в салоне машины.

    Новости SMI.FM