Три человека погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии. Фото

В Калмыкии пассажирский автобус, ехавший в Москву из Махачкалы, столкнулся с «КамАЗом». Погибли три человека, еще пятеро попали в больницу.

Авария произошла в ночь на 26 августа в Черноземельском районе республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Калмыкии.

Известно, что транспортные средства врезались друг в друга на автодороге «Яшкуль — Комсомольский — Артезиан». По данным РИА «Новости», в автобусе находились 45 человек.

Источник фото: ГУ МЧС по Калмыкии

«В результате происшествия погибли три человека человека, пятеро госпитализированы в ЦРБ поселка Комсомольский», — уточнили в ведомстве.

Что стало причиной ДТП, не уточняется. На месте происшествия от МЧС работает оперативная группа Черноземельского гарнизона пожарной охраны.

Ехавших в автобусе пассажиров доставят в Москву резервным транспортным средством. Оно уже выехало из Махачкалы.

На прошлой неделе в столице из-за крупной аварии пришлось перекрыть три полосы внутренней стороны МКАД, где столкнулись две фуры и мусоровоз «КамАЗ». Одного человека зажало в салоне машины.