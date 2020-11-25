Три человека погибли в ДТП под Братском

В пригороде Братска произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Погибли три человека, еще двое попали в больницу. Работает оперативно-следственная группа.

Машины Toyota Corolla и Nissan X-Trail столкнулись утром 25 ноября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ирку4тской области.

На месте происшествия от полученных травм скончались трое пассажиров Toyota. Госпитализировали водителей легковых авто.

Предварительно установлено, что мужчины в Toyota Corolla ехали на работу. Сидевший за рулем Nissan X-Trail, наоборот, возвращался домой из поселка Вихоревка.

На опубликованных кадрах видно, что оба автомобиля съехали в кювет. Паблик «Инцидент Братск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев написал, что «находившийся за рулем „белой“ легковушки водитель был пьян». Официального подтверждения этой информации нет.

Организована доследственная проверка, уточнил «Интерфакс».

Накануне в Краснодаре женщина спровоцировала аварию с участием четырех машин. Она не соблюдала дистанцию и врезалась в такси, которое по инерции влетело в другой автомобиль, а тот задел ехавшее впереди транспортное средство.