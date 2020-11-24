24 ноября 2020, 18:15
ДТП в Краснодаре: столкнулись четыре машины
Женщина в Краснодаре устроила аварию с участием четырех машин. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.
Известно, что женщина-водитель не соблюдала безопасную дистанцию, из-за чего врезалась в такси. Такси столкнулось с другой машиной, а та — с третьей. В результате никто не пострадал. Теперь виновнице аварии грозит штраф в 1500 рублей.
«Виновницу ДТП привлекли к административной ответственности за нарушение правил расположения авто на проезжей части дороги», — уточнил официальный представитель УМВД Артем Коноваленко.