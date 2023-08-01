Происшествия 01 августа 2023, 22:55 Три человека погибли в ДТП на трассе «Каспий» в Подмосковье прокуратура Московской области

Читать 360tv в

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту гибели трех человек в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

По предварительным данным, примерно в 04:00 на участке автодороги Р-22 «Каспий» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и съехал в кювет. После этого машина наехала на водоотливное сооружение.

Реклама

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира. Также медики госпитализировали еще одного пострадавшего с травмами. Следователи возбудили уголовное дело.

Накануне три автомобиля столкнулись на Молодогвардейской улице в Москве. Иномарки врезались в грузовик. В результате ДТП пострадали женщина за рулем Bentley и два несовершеннолетних пассажира.

Ранее на Алтае в результате столкновения микроавтобуса с туристами и грузовика погиб один человек. Также семь пассажиров получили травмы, писал RT.